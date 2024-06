Islamismus in Brandenburg Verfassungsschutz warnt vor wachsender nordkaukasischer Szene

Er radikalisierte sich im Kinderzimmer einer Kleinstadt, in Wittstock im Brandenburger Norden. Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte er Propagandavideos der islamistischen Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS). Die Sicherheitsbehörden in Brandenburg stuften den 16-jährigen Rasul M. schon als sogenannte relevante Person im islamistischen Spektrum ein, bevor er mit einem ebenfalls jugendlichen Komplizen aus Nordrhein-Westfalen Pläne für Anschläge auf einen Weihnachtsmarkt in Leverkusen und eine Synagoge in Köln schmiedete. Unter anderem im Chatdienst Telegram waren die Behörden auf den tschetschenischen Teenager gestoßen, der im November 2023 rechtzeitig verhaftet wurde und sich nun ab Sommer vor dem Landgericht Neuruppin wegen der Anschlagspläne verantworten muss.