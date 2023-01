Jugend in Brandenburg Bessere Chancen im Berliner Umland

Immer mehr Senioren, zu wenig Kinder – das war einmal. Das Land Brandenburg wird wieder jünger, die Zahl der Minderjährigen steigt und damit auch die Anforderungen an die Politik, darauf zu reagieren. Wie viele Kinder und Jugendliche leben in Brandenburg? Wie entwickelt sich der Sozialstatus von Familien in den Regionen? Wie gesund sind sie?

Antworten gibt das neue interaktive Online-Monitoring des Sozialministeriums, das am Mittwoch im Fachausschuss des Landtags vorgestellt wird. Das Land setzt damit einen Landtagsbeschluss von Juni 2019 zum Kampf gegen Kinderarmut um, zu dem auch der Aufbau eines solchen Monitorings zur sozialen und gesundheitlichen Lage gehört. Ein Überblick über die wichtigsten Befunde und Schlussfolgerungen.

Das Sozialmonitoring Unter www.sozialmonitoring.brandenburg.de sind die seit 2011/2012 erfassten Daten zu den verschiedenen Bereichen bis auf Landkreisebene genau abzurufen. Grundlage für die Daten bilden unter anderem die Schuleingangsuntersuchungen, die Untersuchungen der Schulabgänger, Daten des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg sowie der Bundesagentur für Arbeit.

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen steigt

In allen Altersgruppen von 0 bis 20 Jahren ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen gestiegen. Lebten 2012 noch 77.127 Kinder unter vier Jahren in Brandenburg, waren es 2021 bereits 83.185 – bei einer Gesamtbevölkerungszahl von vormals 2,4, inzwischen 2,5 Millionen Einwohnern. Die positive Entwicklung hängt mit einer Zunahme der Geburten im Land zusammen, wohl aber auch damit, dass inzwischen im Saldo mehr Menschen unter 18 Jahren zuziehen als das Bundesland verlassen.

Woher sie kommen, ist in dem Monitoring nicht erfasst. Wohl aber der Anteil der nicht deutschen Bevölkerung – und der ist bei den unter 18-Jährigen von sehr niedrigen 1,9 Prozent 2012 auf mittlerweile 7,4 Prozent deutlich gestiegen.

Aufschlussreich ist der Kinder- und Jugendquotient, also das Verhältnis von Kindern und Jugendlichen zur Bevölkerung im erwerbstätigen Alter. 2012 lag der Kinderquotient der unter 15-Jährigen noch bei 18,5, im Jahr 2021 bereits bei 22,2, wobei sich mit Blick auf die Regionen kaum etwas geändert hat. 2012 gab es anteilsmäßig in der kreisfreien Stadt Cottbus die wenigsten Kinder. Das ist heute noch so, allerdings hat die Prignitz als kinderarme Region mit Cottbus gleichgezogen. Die anteilig meisten Kinder lebten und leben in Potsdam und Potsdam-Mittelmark.

Insgesamt war und ist der Kinderquotient im Berliner Umland größer als im weiteren Metropolenraum. Ähnlich die Entwicklung beim Jugendquotienten, der Personen im Alter von 0 bis 19 Jahren einbezieht. Er stieg binnen neun Jahren von 25 auf 31,2, mit den meisten jungen Menschen im Berliner Umland, hauptsächlich im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Die rote Laterne des niedrigsten Jugendquotienten hat Cottbus inzwischen an die Prignitz weitergegeben.

Brandenburg will Kinder und Jugendliche besser beteiligen

Der Anstieg des Jugendquotienten sei deutschlandweit feststellbar, der Wert für Brandenburg liege nur knapp unter dem Bundesdurchschnitt von 31,3, erklärt Katrin Krumrey. Die Anwältin aus Potsdam-Mittelmark ist seit Oktober 2021 erste Kinder- und Jugendbeauftragte des Landes. „Die Entwicklung finde ich sehr erfreulich, auch wenn das natürlich Herausforderungen nach sich zieht“, sagt Krumrey, die von Jugendministerin Britta Ernst (SPD) in das Amt berufen wurde und die Landesregierung unabhängig beraten soll.

„Will die Kinder- und Jugendpolitik dem Rechnung tragen, müssen die Interessen von Kindern und Jugendlichen bei allen Maßnahmen und Vorhaben - egal auf welcher Ebene – noch konkreter als bisher in den Blick genommen werden“, fordert Krumrey. Bei der Kinder- und Jugendbeteiligung sieht sie Handlungsbedarf. „Auch wenn es manchmal unbequem ist und für Verwaltung vielleicht auch eine Herausforderung, müssen wir uns verstärkt auf den Diskurs mit jungen Menschen einlassen und ihre Bedürfnisse nicht nur zu Protokoll nehmen.“

In Arbeit ist ein Kinder- und Jugendgesetz, das noch in dieser Wahlperiode bis 2024 verabschiedet werden soll. Kinder und Jugendliche in Brandenburg arbeiten an diesem Gesetz mit. Aktuell können landesweit junge Menschen online zu unterschiedlichen Fragen ihre Meinung äußern. „Damit betreten wir meines Wissens nach auch bundesweit ein Neuland: Erstmals beginnt die Beteiligung bereits vor der Erstellung eines Gesetzesentwurfes“, sagt Krumrey.

Das Gesetz, das nach Aussagen von Jugendministerin Ernst zu den zentralen rechtlichen Vorhaben der rot-schwarz-grünen Landesregierung gehört, soll Normen zum Kinderschutz enthalten. Die Kinder und Jugendlichen können zum Beispiel überlegen, wie künftig Jugendhilfeausschüsse aussehen sollen und wie sie sich selbst organisieren wollen.

40 Kinder- und Jugendbeauftragte gibt es mittlerweile in Brandenburgs Kommunen

Im Land etablierten sich immer mehr Kinder- und Jugendgremien, so Krumrey. „Gleichzeitig stelle ich auch fest, dass sich immer mehr Kommunen für eine Beteiligung von jungen Menschen öffnen“, sagt die Jugendbeauftragte, die auch ehrenamtliche Ortsvorsteherin von Bergholz-Rehbrücke im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist. Mittlerweile gebe es immerhin schon um die vierzig kommunale Kinder- und Jugendbeauftragte in Brandenburg, teilweise ehrenamtlich, teils auch im Hauptamt. Vergangenen November gründete sich zudem der Dachverband Brandenburger Kinder- und Jugendgremien.

Jugendbeteiligung wird auch einer der Schwerpunkte der neuen Brandenburger Jugendstudie sein, die im ersten Quartal 2023 vorgestellt werden soll, wie der Projektverantwortliche Andreas Pöge auf Anfrage ankündigt. Seit 1991 erkundet das Institut für angewandte Familien-, Kindheits- und Jugendforschung an der Universität Potsdam regelmäßig die Lage der Jugend im Land –immer mit einem anderen Fokus.

Sozialstatus steigt, Armutsgefährdung sinkt

Doch wie geht es den Kindern und Jugendlichen? Dazu liefert das Monitoring für das gesamte Land gesehen überwiegend positive Befunde. So hat sich der Sozialstatus der jungen Brandenburger insgesamt verbessert. In den Sozialstatus fließen unter anderem die Schulbildung und die Erwerbssituation der Eltern ein. Hatten 2012 nur 39,2 Prozent der Schulanfänger im Land einen hohen Sozialstatus, sind es 2021 52,5 Prozent. Der Anteil der Einschüler mit niedrigem Status ist hingegen von 12,7 auf 7,3 gesunken. Nicht verändert haben sich soziale Unterschiede nach Wohnort.

Nach wie vor ist der Anteil der Schüler mit niedrigem Sozialstatus im Berliner Umland geringer, der Prozentsatz der Kinder mit hohen Status dort höher als im weiteren Metropolenraum. Während in Potsdam 71,6 Prozent der angehenden Erstklässler einen hohen Sozialstatus aufweisen, sind es in Brandenburg/Havel nur 28 Prozent. Die meisten Kinder mit niedrigem Sozialstatus leben ebenfalls in der kreisfreien Stadt an der Havel (19,9 Prozent), die wenigsten aus einem Elternhaus mit niedriger Schulbildung in Potsdam-Mittelmark (3,3 Prozent).

Gesunken ist die Armutsgefährdungsquote. Als armutsgefährdet gilt in der Statistik eine Person, die mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung auskommen muss. 2012 waren 18,1 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Brandenburg armutsgefährdet, 2021 waren es 14,5 Prozent.

Gesündere Zähne, aber mehr Übergewicht

Auch über den Gesundheitszustand der jungen Brandenburger geben die Daten im Dashboard Aufschluss. Karies scheint auf dem Rückzug: Der Anteil der Zwölfjährigen mit gesunden Zähnen ist von 2011 zu 2020 von 66,7 auf 76, 4 Prozent gestiegen. Doch es gibt eine „Zahnlücke“, die etwas größer geworden ist: Im Berliner Umland leben mehr Kinder mit gesunden Zähnen als in der Peripherie, der Anteil liegt mit 70,3 Prozent den Zahlen von 2020 zufolge über dem Landesdurchschnitt. Im weiteren Metropolenraum haben unterdurchschnittlich viele Kinder (65 Prozent) keine Zahnprobleme. Dieser Unterschied zwischen Speckgürtel und Land hat sich über die Jahre leicht verstärkt.

Größer geworden ist landesweit die Zahl der Kinder mit Adipositas. 2021 brachten 5,4 Prozent der Kinder bei der Schuleingangsuntersuchung deutlich zu viel auf die Waage. 2012 waren es 4,3 Prozent. Auch hier gilt: Kinder, die in berlin- und potsdamferneren Regionen leben, haben und hatten öfter Probleme mit sehr starkem Übergewicht. Ähnliches Bild bei Bewegungsstörungen: Neben einer Zunahme insgesamt bei angehenden Erstklässlern binnen neun Jahren von 5,9 auf 7,8, Prozent ist zu beobachten, dass die Zahl im weiteren Metropolenraum höher ist als im Berliner Umland.

Die Bewegungs- und Gewichtsprobleme führt das Gesundheitsministerium auch auf Corona zurück. „Es wird davon ausgegangen, dass die Pandemie und die damit einhergegangenen Schutzmaßnahmen Einfluss auf die Bewegungshäufigkeit und –intensität der Kinder und Jugendlichen hatte“, so Sprecher Dominik Lenz.

Herstellung gleicher Lebensverhältnisse

Abweichungen in der Gesundheitssituation zwischen dem urbanen Raum und ländlichen Regionen seien dabei keine Besonderheit des Landes Brandenburg, so das Ministerium. „Es ist bundesweit bekannt, dass die Krankheitslast beziehungsweise die Prävalenz von Erkrankungen in metropolfernen Regionen höher liegt als in metropolnahen Regionen.“ Das Land fördere die Regionen im weiteren Metropolraum entsprechend, sagt Lenz mit Verweis auf den Aufbau einer Gesundheitsregion Lausitz mit Universitätsmedizin in Cottbus.

„Die Infrastruktur in dichter besiedelten Räumen ist immer eine andere als in eher abgelegenen ländlichen Räumen. Die Möglichkeiten zum Ausgleich dieser Strukturbedingungen sind ehrlicherweise begrenzt“, sagt die Kinder- und Jugendbeauftragte Katrin Krumrey. „Das alles entbindet uns aber nicht von unserem Verfassungsauftrag, im ganzen Land gleichwertige Lebensverhältnisse zu ermöglichen. Die Bedingungen für Kinder müssen qualitativ überall gleich gut sein“, betont sie. Gerade im ländlichen Raum bedeute das laut Krumrey eine bedarfsgerechte und vor allem ortsnahe Kindertagesbetreuungs-, Schul- und Gesundheitsinfrastruktur, aber auch Möglichkeiten der Freizeitgestaltung.

