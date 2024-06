Kampf gegen Antisemitismus in Brandenburg Jüdische Verbände unterstützen Wahl Büttners

Der Zentralrat der Juden in Deutschland hält es bedeutsam für den Kampf gegen Judenhass, dass nun auch Brandenburg endlich einen Antisemitismusbeauftragten bekommt. Der Zentralrat begrüßt nach Aussagen eines Sprechers ausdrücklich die Nominierung des Linke-Abgeordneten Andreas Büttner, der am Mittwoch vom Landtag in das neue Amt gewählt werden soll.