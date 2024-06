Antisemitismusbeauftragter in Brandenburg Andreas Büttner (Linke) soll neuen Posten übernehmen

Er findet klare Worte, auch gegen Judenhass in seiner Partei. Oder bei propalästinensischen Protesten wie kürzlich bei der Besetzung der Humboldt-Universität in Berlin. „Antisemitismus, egal von welcher Seite, ist absolut inakzeptabel“, sagte Andreas Büttner am Mittwoch dem Tagesspiegel. „Wir müssen da sehr deutlich sein!“ Es macht ihn persönlich „fassungslos“, dass in den aktuellen Debatten um Israel und um das Vorgehen im Gaza-Streifen nach dem Terroranschlag am 7. Oktober inzwischen „eine Täter-Opfer-Umkehr“ zu erleben ist.

„Wir haben nach dem 7. Oktober tote Juden betrauert. Aber sich wehrende Juden kritisieren wir. Da stimmt doch etwas nicht“, sagte Büttner. „Es sind immer noch einhundert Geiseln in den Händen der Hamas. Dieser Krieg könnte längst beendet sein, wenn die Geiseln freigelassen würden.“

Verständigung von SPD, CDU, Grünen, Linken und Freien Wählern

Das sind in den aktuellen Debatten ungewöhnliche Töne für einen Linken. Andreas Büttner, Abgeordneter im Landtag, war früher Staatssekretär in der rot-roten Regierung. Nun soll er Brandenburgs erster Antisemitismusbeauftragter werden. Auf den Templiner, Jahrgang 1973, haben sich jetzt alle demokratischen Fraktionen im Landtag verständigt – sowohl die Kenia-Koalitionäre SPD, CDU und Linke als auch Freie Wähler und Linke. Die Bild-Zeitung hatte zuerst über die Einigung berichtet.

Offiziell soll die Personalie am Mittwoch, dem 12. Juni, im Hauptausschuss, auf Vorschlag von Ausschusschef Daniel Keller, zugleich SPD-Fraktionschef, beschlossen werden, um eine Wahl kommende Woche im Landtag zu ermöglichen. Büttner setzte sich damit gegen 39 Mitbewerber:innen durch.

Der Landtag hatte im November 2023 das Gesetz für den neuen Antisemitismusbeauftragten beschlossen, nachdem ein Jahr zuvor der Kampf gegen Judenfeindlichkeit als Staatsziel in die Landesverfassung aufgenommen worden war. Die extrem rechte AfD im Landtag hatte jeweils geschlossen dagegen gestimmt.

Das Verfahren zog sich anschließend auch deshalb in die Länge, weil der Posten ausgeschrieben wurde und eine Persönlichkeit gefunden werden musste, die von Koalition und Opposition getragen und von den jüdischen Gemeinden akzeptiert wird. Die Chancen dafür stehen gut, obwohl jüdische Organisationen lange eine andere Kandidatin favorisiert hatten.

So sprach sich Diana Sandler, Antisemitismusbeauftragte des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden und Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Barnim für Büttner aus, nachdem sie bis zuletzt selbst im Rennen für den Posten war. „Ich werde meine Arbeit gestärkt mit Andreas fortsetzen können“, schrieb Sandler auf Facebook. „Gemeinsam sind wir ein starkes Team für Jüdinnen und Juden in Brandenburg.“

Zwar äußerte sich Evgeni Kutikow, Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Potsdam, gegenüber der „Jüdischen Allgemeinen“ enttäuscht über die Personalie und nannte es falsch, „dass man jetzt ausgerechnet einen Vertreter der Linken für diesen Posten ernennt.“ Doch auch Kutikow wollte dies ausdrücklich nicht als Kritik an der Person Büttner verstanden wiesen.

Ein typischer, klassischer Linker ist Büttner ohnehin nicht: Er ist Polizeibeamter, war Streifenpolizist in Spandau und später Oberkommissar. Nach kurzer CDU-Mitgliedschaft engagierte er sich viele Jahre in der Brandenburger FDP, wo er Generalsekretär, Vize-Parteichef und Fraktionschef im Landtag war, bis die Liberalen 2014 den Wiedereinzug ins Parlament verfehlten. 2015 hatte er den Wechsel zu den Linken bekannt gegeben, für die er dann bis 2018/2019 als Staatssekretär tätig war.

2013 mit Abraham-Geiger-Plakette ausgezeichnet

Deutsch-Jüdische Verständigung ist schon länger ein Lebensthema für ihn, „ich engagiere mich dafür seit über 30 Jahren“, sagt Büttner. Er ist seit einigen Jahren ein Sprecher des Freundeskreises Israel im Brandenburger Parlament und in der Deutsch-Israelischen Gesellschaft aktiv. Regelmäßig zeigt bei Reisen Brandenburgern den jüdischen Staat. 2013 war er für sein Engagement mit der Abraham-Geiger-Plakette ausgezeichnet worden.

Und bei der Gedenkstunde im Landtag zur Gründung Israels vor 75. Jahren im Mai wandte er sich vom Rednerpult aus schon mal direkt an den anwesenden israelischen Botschafter Ron Prosor – auf Hebräisch. Für parteiübergreifende Anerkennung sorgte im Herbst 2023 zudem ein bewegender Auftritt Büttners nach dem von ihm als „genoziden Akt“ gegeißelten Terroranschlag der Hamas, bei dem auch eine Bekannte von ihm ermordet worden war. Schon da sprach er aus, was auch in Brandenburg falsch lief, was sich ändern muss: „Zu lange haben wir gedacht. Antisemitismus ist zwar da, aber kein großes Problem. Wir sehen nun: Wir haben nicht genug getan.“

Die Aufgabe, um die es nun geht, hat eine zweifache Stoßrichtung. Der Antisemitismusbeauftragte soll zum einen Ansprechpartner für Jüdinnen und Juden sowie für Belange jüdischer Gruppen sein. Zum anderen soll er auch bei antisemitischen Vorfällen und vor allem gegen den verbreiteten Antisemitismus in die Mehrheitsgesellschaft hineinwirken.

Die Besetzung des Postens – nach den Siegen der AfD bei Europa- und Kommunalwahl – fällt zugleich in die Zeit von anhaltenden propalästinensischen Protesten und auch der Debatte um die Berliner TU-Präsidentin Geraldine Rauch, die einen eindeutig antisemitischen Post auf der Plattform X gelikt hatte. „Man muss wissen, wo man ein Like setzt“, sagt er. „Ich wäre an Ihrer Stelle zurückgetreten.“

Und wenn Israel sogar mit Nazideutschland gleichgesetzt oder als Apartheidstaat bezeichnet wird, dann redet sich Büttner regelrecht in Rage. „Wer solchen Unfug von sich gibt, sollte erst einmal nach Israel reisen“, sagte er. „Wir reden über die einzige Demokratie im Nahen Osten.“