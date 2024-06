Kampf gegen Mega-Staus Neue Straßen für Tesla-Region – Brandenburg investiert 200 Millionen Euro

Wegen des geplanten Wachstums der Tesla-Fabrik in Grünheide (Landkreis Oder-Spree) wird Brandenburg in den kommenden Jahren rund 200 Millionen Euro in neue Straßen, Brücken und Kreuzungen im unmittelbaren Umfeld investieren. Diese Zahl nannte jetzt Verkehrsminister Rainer Genilke (CDU), der am Montag vor Ort über aktuelle Vorhaben des Landesbetriebes für Straßenwesen (LS) in der Tesla-Region informierte.