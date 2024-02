Kandidaten werden angehört Wer wird Antisemitismus-Beauftragter in Brandenburg?

Wer wird das neue Amt des/der Antisemitismusbeauftragten im Land Brandenburg übernehmen? Jetzt geht das Besetzungsverfahren für den neuen Posten zur Bekämpfung von Judenhass in die entscheidende Schlussrunde, Ausgang bislang offen. Am Mittwoch sind die sechs Kandidatinnen und Kandidaten zur Anhörung im Hauptausschuss des Landtags vorgeladen, die es aus den 39 Bewerbungen in die engere Auswahl geschafft haben. Wer setzt sich durch?