Keine Security, dafür Schwimmunterricht für alle Im Bernauer „Bauhaus“-Freibad ist die Welt noch in Ordnung

Da hat jemand seinen Traumberuf gefunden: René Poppel ist Fachangestellter für Bäderbetriebe und nach 23 Jahren glücklich wie am ersten Tag. Im Freibad Waldfrieden in Bernau sorgt er dafür, dass keiner Alkohol einschmuggelt und niemand ertrinkt, nimmt morgens Wasserproben und räumt abends die Liegewiese auf. Anstrengend findet der 39-Jährige die Verantwortung: „Man weiß ja, wie schwer es ist, schon auf ein Kind aufzupassen – und wir passen hier auf alle Kinder auf!“ Abends fährt er nach Hause, ohne das Autoradio anzumachen – die Geräuschkulisse am Tag sei ausreichend.