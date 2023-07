„Kenias Gemeinsamkeiten lassen nach“ Brandenburgs Finanzministerin stellt Weichen für Landtagswahl

Frau Lange, in Brandenburg sorgen sich die Menschen um die Sparkassen im ländlichen Raum. Filialen werden geschlossen, Geldautomaten abgebaut.

Die Sparkassen dürfen nicht über das Ziel hinausschießen. Natürlich haben wir ein verändertes Kundenverhalten. Die Menschen erledigen heute viel mehr online und bezahlen viel öfter mit ihrer Karte. Das verändert das Umfeld, in dem sich die Sparkassen bewegen. Das kann man schlecht bestreiten. Aber es darf in Brandenburg selbstverständlich keine weißen Flecken bei der Versorgung mit Bargeld oder Finanzdienstleistungen geben.