Kind auf hoher Mauer in Not Gaffer behindern Rettungseinsatz in Brandenburg

Gaffer haben in Neuruppin in Brandenburg die Rettung eines Kindes von einer hohen Mauer behindert. Der 13-jährige Junge war am Mittwochnachmittag auf die Stadtmauer geklettert und traute sich dann in einer Höhe von sechs Metern nicht, wieder herunter zu klettern, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Herbeigerufene Feuerwehrleute retteten den Jungen mit Hilfe einer Leiter.

Das Ganze wurde den Angaben zufolge von mehreren Passanten gefilmt. „Dabei schränkten die Gaffer den Handlungsraum der Einsatzkräfte derart ein, dass diese sie aufforderten, den Bereich zu verlassen“, erklärte die Polizei. Ein 19-Jähriger habe daraufhin einen Feuerwehrmann geschubst und beschimpft. Erst als ein anderer Passant Zeuge dazwischen ging, entfernte sich der Mann. (AFP)

Zur Startseite