Kohleausstieg in der Lausitz Brüssel gibt grünes Licht für LEAG-Milliarde

Entwarnung für die Lausitz: Nach einer dramatischen Zitterpartie hat die EU-Kommission jetzt eine Entschädigung von gesichert mindestens 1,2 Milliarden Euro für die LEAG genehmigt. So kann das Bergbauunternehmen den beschlossenen Kohleausstieg in der Lausitz bis zum Jahr 2038 finanzieren und kompensieren. Eine zweite Tranche von 550 Millionen Euro wird an Bedingungen und Nachweise gekoppelt. Diese Entscheidung soll am Mittwochnachmittag von Brüssel, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und dem Unternehmen offiziell verkündet werden.

Die Bundesregierung und die Landesregierungen Brandenburgs und Sachsens dürften erleichtert sein, dass doch noch vor der Europawahl am 9. Juni die Gefahr für den Kohleausstieg und damit von neuen Verwerfungen in der Lausitz gebannt sind.

Zum Hintergrund: Deutschland hatte mit dem 2020 beschlossenen Kohleausstieg bis 2038 und dem damit verbundenen Strukturwandel-Paket über rund 40 Milliarden Euro dem Bergbauunternehmen LEAG 1,7 Milliarden Euro zugesagt. Doch mit dem nötigen Beihilfe-OK tat sich Brüssel schwer, wollte diese Summe nicht genehmigen. Und zwar im Gegensatz zum rheinischen Revier, wo Brüssel im Dezember 2023 2,7 Milliarden Euro für den RWE-Konzern als Entschädigung für den vorgezogenen Kohleausstieg 2030 freigegeben hatte.

Sorgen in Brandenburg und Sachsen

Beide Anträge waren 2021 zeitgleich gestellt worden. Die Ungleichbehandlung hatte erhebliche Sorgen in Brandenburg und Sachsen ausgelöst, und zwar auch, weil die extrem rechte AfD in der Strukturwandelregion mit einer verunsicherten Bevölkerung schon länger starken Zuspruch hat.

Nach Interventionen und Verhandlungen hinter den Kulissen gab es nun doch eine Einigung. Es bleibt zwar entgegen anderslautenden Medienberichten offiziell erst einmal bei der zugesagten Gesamtsumme von 1,7 Milliarden Euro. Doch nach Tagesspiegel-Informationen hat die EU „grundsätzlich“ grünes Licht für ein zweistufiges Verfahren gegeben, nach dem davon als feste Zusage 1,2 Milliarden Euro an die LEAG für die Stilllegung der Tagebaue und Kohlekraftwerke fließen dürfen. Das sind dem Vernehmen nach rund 600 Millionen für Sozialplanausgaben – etwa Kompensationen für LEAG-Mitarbeiter, die früher in Rente gehen – sowie rund 400 Millionen Euro für den Umgang mit Bergbaufolgen. Die weiteren 200 Millionen dürften für entgangene LEAG-Gewinne gedacht sein.

In einer zweiten Stufe, also für die verbleibenden 550 Millionen Euro, knüpft die EU die Freigabe an Bedingungen. Nämlich an Nachweise, dass Kraftwerke und Tagebaue der LEAG in der Lausitz auch über das Jahr 2038 hinaus rentabel sein würden. Genau das ist aber schwierig, weil die immer teureren Kohlendioxid-Zertifikate einen wirtschaftlichen Betrieb immer schwieriger machen, weshalb sogar ein vorgezogener Ausstieg in der Lausitz nicht ausgeschlossen scheint.

Zuletzt hatten die Ministerpräsidenten Brandenburgs und Sachsens, Dietmar Woidke (SPD) und Michael Kretschmer (CDU), auf eine positive Entscheidung aus Brüssel noch vor der Europawahl gedrängt. Bereits vor der Habeck-Pressekonferenz meldete sich der CDU-Europaabgeordnete Christian Ehler zu Wort. Er begrüßte, dass „nach unsäglichen drei Jahren Verhandlungen“ Bundesregierung und EU-Kommission endlich eine Einigung über die Genehmigung der Entschädigungszahlungen zum Kohleausstieg für das Brandenburger Energieunternehmen LEAG erzielen konnte.

„Diese Entscheidung ist nach der Genehmigung für den Energiekonzern RWE längst überfällig“, erklärte Ehler. „Jetzt herrscht endlich für die Menschen in der Lausitz Gewissheit: Die LEAG kann auf ihrem eingeschlagenen Weg hin zu erneuerbaren Energien, wasserstofffähigen Kraftwerken und Energiespeicherung auf die finanzielle Unterstützung des Bundes setzen.“ Auch wenn es wahrscheinlich nicht ganz die ursprünglich geplanten 1,75 Milliarden Euro werden, sei dieser Schritt wirtschaftlich und politisch kurz vor den Europa- und Landtagswahlen sehr wichtig. „Die EU lässt Ostdeutschland und die stolze Energieregion Lausitz nicht im Stich.“