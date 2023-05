Kollision auf Bundesstraße 5 in Brandenburg Auto überfährt Wolf nahe der Berliner Stadtgrenze

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist in Brandenburg ein Wolf getötet worden. Der Pkw war am späten Mittwochabend auf der Fernstraße B5 unterwegs und kollidierte bei Elstal – nur wenige Kilometer von der Berliner Stadtgrenze entfernt – mit dem Tier, wie die Polizei im Landkreis Havelland mitteilte. Der Wolfsbeauftragte des Landes Brandenburg wurde informiert und nahm das Tier an sich.

Die Zahl der Wölfe in Deutschland nimmt zu, die meisten Rudel leben in Brandenburg. Verkehrsunfälle sind die häufigste Todesursache bei den Tieren. (AFP)