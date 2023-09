Kostenlos oder stark ermäßigt Opposition in Brandenburg fordert einheitliches Schülerticket

Die Opposition im Brandenburger Landtag fordert ein landesweit einheitliches Schülerticket. Solch ein kostenloses oder stark ermäßigtes Ticket sollten Schüler auch in der Freizeit und in Ferienzeiten ohne Einschränkung nutzen können, sagte der Landtagsabgeordnete Philip Zeschmann (BVB/Freie Wähler) am Dienstag. Da der öffentliche Nahverkehr in Brandenburg Aufgabe der Kommunen sei, gebe es bislang nur einen Flickenteppich unterschiedlicher Angebote zum Schülerticket je nach Wohnort, monierte Zeschmann.

In einem Antrag für die Landtagssitzung am Mittwoch soll die Landesregierung daher aufgefordert werden, mit den Landkreisen und kreisfreien Städten ein finanzielles Konzept für so ein Ticket zu entwickeln. Bis zum Schuljahr 2024/25 solle es dann ein einheitliches Schülerticket geben.

SPD-Fraktionschef ist skeptisch

Die oppositionelle AfD-Fraktion will noch weiter gehen: Sie fordert ein kostenloses Schülerticket, das vom Land finanziert werden soll, sagte der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Münschke.

Der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Daniel Keller, zeigte sich skeptisch: Ein einheitliches Schülerticket sei nur in Übereinstimmung mit den Landkreisen und Kommunen möglich, die an das Haushaltsrecht gebunden seien, betonte er. „Man muss den Weg Schritt für Schritt gehen, aber das muss auch bezahlbar sein für Landkreise und Kommunen“, sagte Keller. (dpa)