Land fördert Nachwuchskünstler 50.000 Euro für zehn Popmusik-Projekte in Brandenburg

Das Brandenburger Kulturministerium unterstützt zehn Popmusik-Projekte im Land in diesem Jahr mit insgesamt 50.000 Euro. Gefördert würden etwa Projekte für Nachwuchstalente, neue Konzertreihen für Newcomer oder Vernetzungs- und Weiterbildungsangebote, teilte das Ministerium am Sonntag in Potsdam mit. Insgesamt seien 30 Bewerbungen beim Kulturministerium eingegangen. Die Förderhöhe betrage pro Projekt maximal 10.000 Euro und mindestens 2.500 Euro.

Ausgewählt wurden demnach das Umsonst- und Draußen-Festival „Oderbruch Open Air 2023“ im Fort Forgast (Märkisch Oderland), das „Hometown Festival 2023“ in Großkmehlen in der Lausitz (Oberspreewald-Lausitz), die Workshop-Reihe „Jam and Learn“ in der Scheune Prädikow (Märkisch-Oderland) und die „Singende, klingende Fahrradtour“ des Pop-Chors „Havelpop“ in Werftpfuhl/Werneuchen (Barnim). Weitere Fördermittel gehen unter anderem an die „Grüne Bühne“, Open Stage zur Förderung des musikalischen Nachwuchses in Potsdam und die Cottbusser Veranstaltungsreihe zur Pop- und Jugendkultur „ the unoptimal Popularmusik“.

Kulturministerin Manja Schüle (SPD) erklärte am Sonntag, „mit dem Innovationsfonds Pop können wir tolle, neue Vorhaben und Veranstaltungen aus unserem Land unterstützen“. Sie freue sich „auf frische Musikprojekte aus Brandenburg“. (epd)