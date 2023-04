Leblos in Auto entdeckt Mann stirbt auf Brandenburger Supermarkt-Parkplatz

Der Tod eines Mannes auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt in Königs Wusterhausen hat Polizei und Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Der 65-Jährige war am Montagnachmittag in einem Auto leblos entdeckt worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Trotz eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen konnte ein Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Ein Ermittlungsverfahren zur Todesursache wurde eingeleitet. Die Polizei geht nach eigenen Angaben zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass der Mann eines natürlichen Todes starb. (dpa)