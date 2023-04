Leere Kassen Kommunen in Brandenburg mit 90 Millionen Euro Defizit

Die Kommunen in Brandenburg haben im vergangenen Jahr ein Defizit von 90 Millionen Euro verzeichnet. Dies geht aus am Montag veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden hervor. Im Jahr zuvor gab es noch einen Überschuss von etwa 330 Millionen Euro.

Im gesamten Bundesgebiet erwirtschafteten die Kommunen dem Statistik-Amt zufolge vergangenes trotz höherer Ausgaben einen Überschuss von 2,6 Milliarden. Kräftig gewachsenen Personal- und Sachausgaben standen höhere Steuereinnahmen gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr ging der Überschuss allerdings deutlich zurück: 2021 waren es noch 4,6 Milliarden.

Grundlage der Daten ist die vierteljährliche Kassenstatistik für die Gemeinden und Gemeindeverbände ohne die Stadtstaaten. (dpa)

