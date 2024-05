Lehrer braucht das Land Brandenburg startet neue Werbekampagne gegen den Lehrermangel

„Du willst zurück zu den Wurzeln? Werde Mathelehrkraft in Brandenburg“ und „Lehren. Leben. Brandenburg.“ steht auf den neuen Plakaten, mit denen das Brandenburger Bildungsministerium neue Lehrerinnen und Lehrer in das Land locken möchte. Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) hat die Werbekampagne am Dienstag in Potsdam präsentiert.