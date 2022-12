Lufthansa verliert vor Gericht OVG-Urteil bestätigt neue BER-Entgeltordnung für leiseres Fliegen

Niederlage für die Lufthansa und Eurowings, die sich gegen leisere Flugverfahren am Willy-Brandt-Airport der Hauptstadtregion sträuben: Die neue BER-Entgeltordnung, mit der jetzt der real gemessene Lärm des einzelnen Fluges Grundlage der Airline-Entgelte ist, bleibt in Kraft. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) hat nach einem dem Tagesspiegel vorliegenden aktuellen Urteil vom 8. Dezember 2022 eine Klage der Kranich-Airline und ihrer Tochter Eurowings GmbH abgeschmettert, die in einem Eil-Verfahren die seit 1. September 2022 geltende neue BER-Gebührenordnung sofort wieder außer Kraft setzen lassen wollten.

