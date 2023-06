Mehrere Verletzte Feuer in Karls Erlebnis-Dorf in Brandenburg – Park geräumt

Mehrere Gebäude sind am Dienstagvormittag im Freizeitpark Karls Erdbeerhof in Elstal bei Wustermark (Landkreis Havelland) in Brand geraten. Es seien mehrere Menschen verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr den PNN. Hauptsächlich handele es sich um Rauchgasvergiftungen, so die Polizei. Die Menschen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Das Feuer soll nach Angaben der Polizei in einer Werkstatt ausgebrochen sein. Anschließend wurde der Park von den Beamten geräumt und Zufahrtswege zu dem Erlebnispark wurden gesperrt. Die Einsatzkräfte versuchten aktuell, das Feuer einzugrenzen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Polizei und Feuerwehr sprachen von einem Großeinsatz.

Mehrere Feuerwehren anliegender Kommunen sind an der Brandbekämpfung beteiligt. Die Hintergründe zu dem Brand waren zunächst unklar. Auf Aufnahmen aus den sozialen Medien ist zu sehen, wie dichter Rauch über dem Brandort aufsteigt.

Die Regionalleitstelle wurde am 10.51 Uhr über den Brand informiert. Wegen des Feuers warnt die Gemeinde Wustermark vor Verkehrseinschränkungen.

Karls Erdbeerhof ist ein Erlebnisdorf für Familien, bei dem sich alles um die Frucht dreht. Jährlich kommen bis zu eine Million Besucher. (dpa/cmü)