Minister Vogel zeigt Brandenburgs Klimaplan Klimaaktivisten und breites Bündnis fordern Ende von Woidkes Blockade

Brandenburgs umstrittener Klimaplan ist beim Zukunftsdialog gleich zur Begrüßung Thema. Im Senatssaal der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) haben am Donnerstag gut 80 Studierende, Mitglieder von „Students for Climate Justice“, sowie engagierte Bürgerinnen und Bürger und Lehrende Fragen an Klimaschutzminister Axel Vogel (Grüne) – zum Klimaplan oder generell zu Klimaschutzmaßnahmen in Brandenburg. Es ist der siebte Zukunftsdialog, zu dem der Minister seit Mai 2023 als Beteiligungsformat einlädt, und der erste, seitdem Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) den vom Klimaschutzministerium verantworteten, interministeriell erarbeiteten Klimaplan auf Eis gelegt hat.

Im Gespräch zu Brandenburgs Klimaplan: Klimaschutzminister Axel Vogel (Grüne), Daniela Setton, Leiterin des Referats Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Klimaschutzministerium, und Michael Jöst, Mitglied bei Students for Climate Justice Frankfurt (Oder), v.l. © Tagesspiegel/Katharina Golze

Am selben Tag gehen die vor zwei Wochen angekündigten Änderungswünsche der Staatskanzlei schriftlich in seinem Ministerium ein. In der „Zeit“ sagte Dietmar Woidke, zur Realisierbarkeit, Finanzierbarkeit und dem Zusammenbringen von Wirtschaftsentwicklung, Wohlstand und Nachhaltigkeit gäbe es noch Gesprächsbedarf. Mit Staatskanzlei-Chefin Kathrin Schneider (SPD) soll es in der kommenden Woche ein Gespräch geben, berichtet Axel Vogel.

Offener Brief macht Druck auf Woidke

Und auch das Klimabündnis, Scientists for Future Berlin-Brandenburg, und das Jugendforum Nachhaltigkeit, die den Klimaplan mit erarbeiteten, machen Druck: Am Freitag übersandten sie Woidke einen offenen Brief, den Klimaplan unverzüglich und ohne weitere Abstriche im Kabinett zu verabschieden – unterzeichnet von 39 Organisationen, wie Landwirtschafts- und Umweltverbände, sowie von 43 Personen, darunter Klimaforscher die Stefan Rahmsdorf, Bernd Hirschl und Claudia Kemfert. Axel Vogel zeigt sich beeindruckt, „wie ein breites Bündnis von Wissenschaftlern und Jugendorganisationen, Umwelt- und landwirtschaftlichen Anbauverbänden einen ambitionierten Klimaschutz von der Politik einfordert.“

Präsentieren den offenen Brief: Franziska Sperfeld, Landesvorsitzende BUND, Wolfgang Lucht von den Scientists for Future Berlin-Brandenburg, Landwirt Andreas Bangert und Jana Schelte vom Jugendforum Nachhaltigkeit (v.l.). © Katharina Golze

Sie seien sehr sauer, wie der Ministerpräsident im Alleingang Klimaschutz verhindere, sagt Franziska Sperfeld, Landesvorsitzende des BUND. Zumal der Klimaplan von einer interministeriellen Arbeitsgruppe, inklusive Staatskanzlei, und breiter Expertenbeteiligung erarbeitet und von allen Ministerien bereits mitgezeichnet wurden, das Kabinett bereits 2022 die Reduktionsziele beschlossen hatte und durch die Gutachten bekannt ist, welche Maßnahmen die benötigten Reduktionen bringen würden.

Ausschnitte des Klimaplans in Frankfurt (Oder) präsentiert

Auch ohne Beschluss berichtet Daniela Setton, Leiterin des Referats Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Klimaschutzministerium, in Frankfurt (Oder) in Ausschnitten, was im Klimaplan steht, den „Arbeitsstand“. Unter bunten Kacheln präsentiert sie bereits beschlossene Maßnahmen, wie den Solareuro, die Energie-, Wasserstoff- und Mobilitätsstrategie, ebenso das Mobilitätsgesetz für den ÖPNV-Ausbau, den Aktionsplan Wald für den Waldumbau sowie das Moorschutzprogramm, bei dem erste Projekte in der Landwirtschaft laufen. Industrie- und Bioökonomiestrategie sind in Arbeit, ein Klimaforum und ein wissenschaftlicher Beirat, der die Treibhausgasentwicklung und die Maßnahmen begleiten soll, geplant.

„Allein aus der Kohle kommen jährlich 22,8 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente“, sagt Setton. Das macht 40 Prozent aller Emissionen. 7,1 Tonnen stammen aus Niedermooren, das sind mehr Emissionen als die drei größten Industrieemittenten zusammen. 100 Prozent des Strombedarfs könnte bis 2030 mit Erneuerbaren Energien gedeckt werden. Doch für die Wärmeversorgung reicht die Erneuerbaren noch lange nicht. Ihr aktueller Anteil liegt bei 13 Prozent, bis 2030 sollen es 82 Prozent sein. „Würden wir den Kohleausstieg bis 2030 annehmen, würden wir die Klimaneutralität trotzdem nicht schaffen“, sagt Setton.

Klimaaktivist fordert schnellen Kohleausstieg und Blockadenende

Hier setzt Michael Jöst, Medizinstudent und Mitglied der Gruppe „Students for Climate Justice Frankfurt (Oder)“, als einer der Redner an. Er hat eine Studie zu Kohlemissionen in der Lausitzregion, die Fridays for Future beauftragt hat, mitgebracht. „Wenn wir mit der Kohleverstromung so weitermachen wie bisher, ist unser Budget bis 2027 oder 2028 aufgebraucht“, sagt er mit Blick auf das 1,5-Grad-Ziel. Er appelliert bis 2030 langsam aus der Kohle „rauszuschleichen“, also kontinuierlich zu reduzieren.

Michael Jöst, Mitglied bei „Students for Climate Justice Frankfurt (Oder), vor der Europa-Universität Viadrina. © Tagesspiegel/Katharina Golze

Dann projiziert er einen QR-Code an die Wand, der zur BUND-Petition „Herr Woidke, wir brauchen den Klimaplan“ führt. Neben dem offenen Brief hat der Umweltverband eine Mailing-Aktion für die Zivilgesellschaft gestartet. Bisher haben 350 Menschen an den Ministerpräsidenten geschrieben.

Online läuft eine E-Mail-Aktion an Dietmar Woidke. © Tagesspiegel/Katharina Golze

In Frankfurt (Oder) findet Klimaaktivist Michael Jöst klare Worte: „Dass der Ministerpräsident den Plan blockiert, vor ihm Angst hat, ist für uns nicht verständlich. Wenn man ihn jetzt wieder verzögert, bürdet man der jetzigen und nächsten Generation mehr auf.“ Der Klimaplan bleibe hinter den Forderungen von „Students for Climate Justice“ zurück und wäre er dennoch besser als kein Klimaplan. „Auch wenn er nicht radikal genug ist, ist es für uns ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt der 25-Jährige, der sich sorgt, ob der Klimaplan noch in der aktuellen Legislaturperiode verabschiedet wird.

Minister Axel Vogel zeigt sich optimistisch

„Natürlich kommt der“, sagt Minister Axel Vogel im Anschluss an den Zukunftsdialog gegenüber der PNN. Es sei nur die Frage, was drinstehe. „Ich muss aufpassen, dass er nicht entkernt wird, sondern in seiner Substanz erhalten bleibt“, sagt Vogel und erteilt dem Klimaschutzgesetz, einem der Vorbehalte, für die aktuellen Legislaturperiode eine Absage. Zu wenig Zeit für Plenardebatten und Gesetzgebungsverfahren, dazu die Vorbehalte der Koalitionspartner. „Wir sehen das für die Koalitionsverhandlungen ab 22. September 2024 vor“, sagt Vogel.

Alles, was dann noch nicht im Klimaplan drin ist, wird in den Koalitionsverhandlungen reinverhandelt. Axel Vogel (Grüne), Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg

Der Grünen-Politiker ist – trotz schlechter Prognosen für die Landtagswahl – optimistisch, dass seine Partei erneut Teil der Regierung sein wird. Er sieht zwei Szenarien: „Entweder haben wir die schwierige Situation, dass wir zwei Parteien haben, nämlich Bündnis Sahra Wagenknecht und AfD, die gemeinsam eine Blockademehrheit haben und dann wirklich jeden Klimaschutz erklärtermaßen in Brandenburg verhindern werden. Oder wir haben eine Situation, in der die demokratischen Parteien eine Mehrheit haben und dann werden es die drei sein. Von daher gibt es Koalitionsverhandlungen nach dem 22. September und alles, was dann noch nicht im Klimaplan drin ist, wird dann reinverhandelt.“

Kritisches Publikum in Frankfurt (Oder)

Aus dem Publikum in Frankfurt (Oder) kommt mehrfach die Frage nach den Verbindlichkeiten des Klimaplans. Es gäbe zwei Ansätze, berichtet Vogel aus den Debatten mit der Landwirtschaft zur Moorwiedervernässung. Entweder man wolle auch den Letzten mitnehmen oder man setze auf die „Front Runner, die Pioniergruppe“, die mit ihrem Engagement für andere zum Vorbild werden. Zuerst richte man die Förderprogramme auf Freiwilligkeit aus, im zweiten Schritt kämen begrenzende Vorschriften, im dritten Verbote. Auch in der Industrie müsste man zuerst die größten Emittenten, die Zement- und Stahlindustrie klimaneutral kriegen und die PCK Raffinerie auf Wasserstoff umstellen. „Wir haben ein Instrumentarium, das in erste Linie auf Fördermöglichkeiten beruht und darauf, dass rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden“, so Vogel.

Steffen Schorcht von der Bürgerinitiative Grünheide fragt zum Tesla-Anbau. © Tagesspiegel/Katharina Golze

Die Maßnahmen seien in den Strategien oder Paketen der zuständigen Ministerien verankert, sagt Daniela Setton, zum Beispiel umfasse die Energiestrategie 2040 den Ausbau der Erneuerbaren, Transformation des Kraftwerksparks, Stabilisierung des Stromnetzes, Beratung und Förderung. Zudem wolle das Ministerium die Beteiligung fortführen, wissenschaftlich und durch Verbände, um ein Korrektiv zu haben.

Studentin Annemarie Kelpe, die 2021 „Students for Climate Justice“ mitgründete, fragt, ob auch eine Reduktion des Nutztierbestands im Klimaplan verankert sei. „Wir gehen im Klimaplan nicht in die Richtung, wir wollen nur noch vegane Ernährung“, antwortet Axel Vogel. Stattdessen habe man den Tierbestand auf die Größe von 2020 begrenzt, der Trend sei der Rückgang von Schweine- und Milchviehhaltung.

Im Anschluss fragt die Klimaaktivistin Vogel direkt nach der Klimaplan-Blockade. Seine Antwort: „Es wäre das Mindeste, dass er so bleibt, wie er ist.“ Zu einer direkten Kritik Woidkes, wie vor zwei Wochen, lässt sich der Minister nicht hinreißen.