„Mir reicht es irgendwann auch“ Brandenburgs Innenminister Stübgen (CDU) wirft Grünen Blockadehaltung vor

Herr Stübgen, wie ging es Ihnen, als klar war, dass im thüringischen Sonneberg ein AfD-Landrat die Wahl gewonnen hat?

Nach meiner Einschätzung war es nur eine Frage der Zeit, bis so etwas mal geschieht. Auch in Brandenburg liegt die AfD in Umfragen relativ stabil auf dem Niveau ihres letzten Wahlergebnisses von rund 24 Prozent. Das bedeutet, dass fast jeder Vierte, der wählen geht, für die AfD stimmen würde. (Anm. d. Red.: Das Interview wurde vor Veröffentlichung der neuesten Umfrage geführt, die die AfD in Brandenburg bei 28 Prozent sieht.) Und in Sonneberg kam diese unglaublich dilettantisch geführte Diskussion um ein Gesetz hinzu, das so ziemlich jeden Bürger dieses Landes betreffen wird: nämlich das sogenannte Heizungsgesetz.