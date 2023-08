Mit 3,1 Promille am Steuer Auto in Brandenburg überschlägt sich und kracht gegen Hauswände – Fahrer schwer verletzt

Ein Auto hat sich in Bärenklau bei Guben in der Lausitz überschlagen und ist gegen zwei Hauswände gekracht. Der 53 Fahrer alte Fahrer hatte 3,1 Promille Alkohol im Blut, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Süd am Freitag mitteilte.

Der Mann war am Donnerstagabend mit seinem Auto von Cottbus nach Guben von der Straße abgekommen und gegen einen geparkten Wagen gestoßen. Dann überschlug sich das Auto und rutschte auf dem Dach rund 100 Meter weiter, wie die Polizei schilderte. Dabei beschädigte das Fahrzeug noch zwei Hauswände und eine Leitplanke.

Der 53 Jahre alte Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Schaden wird laut Polizei auf rund 50.000 Euro geschätzt. (dpa)