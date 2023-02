Mit Hakenkreuzen und SS-Runen Hausfassade in Brandenburg beschmiert

Unbekannte haben in Ziltendorf (Landkreis Oder-Spree) eine Häuserfassade mit Hakenkreuzen und SS-Runen beschmiert. Die Schmierereien, die in der Nacht zu Sonntag angebracht wurden, seien bereits entfernt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. (dpa)

