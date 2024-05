Nach Attacke gegen Göring-Eckardt Grüne in Brandenburg fordern umfassende Aufklärung

Brandenburgs Grüne fordern nach der jüngsten Blockade-Attacke gegen Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) umfassende Aufklärung – und zwar auch von möglichen Versäumnissen der Landespolizei. „Das Verhalten der örtlichen Polizei wirft Fragezeichen auf“, erklärte Grünen-Chefin Alexandra Pichl am Donnerstag. „Es muss geklärt werden, warum die Veranstaltung während der kritischsten Phase nur von zwei BeamtInnen geschützt wurde und ob die Sicherheitskräfte ausreichend vorbereitet waren.“

Nötig sei „eine umfassende Aufklärung“ und „eine konsequente Verfolgung der Täter“, erklärte Pichl. Aufgebrachte Gegendemonstranten hatten den Dienstwagen der Grünen-Bundestagsvizepräsidentin nach einem Wahlkampfauftritt in Lunow-Stolzenhagen im Oderbruch (Barnim) letzten Samstag bedrängt und an der Abfahrt gehindert.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

In dem Zusammenhang erhob Göring-Eckardt Vorwürfe gegen die Landespolizei, die von Beginn an vor Ort war, aber erst nach 45 Minuten die Abfahrt habe gewährleisten können. „Verstärkung kam erst wieder, als wir eingekesselt wurden und eine Dreiviertelstunde lang nicht wegkonnten“, so die Bundestagsvizepräsidentin. „Alkoholisierte Pöbler standen vor unserem Fahrzeug, in dem ich saß, hielten uns auf, fuchtelten mit Bierflaschen herum.“

Der Vorfall hat in der Polizei ein Nachspiel. „Der Einsatz wird nachbereitet. Die Abläufe werden untersucht“, sagte Roland Kamenz, Sprecher der Polizeidirektion Ost, auf Anfrage. Die Vorwürfe der Grünen-Politikerin kommentiere man nicht. „Wir können den Ergebnissen nicht vorgreifen.“ Es sei damit kommende Woche zu rechnen. Der Staatsschutz ermittelt gegen zwei Männer wegen Nötigung und Sachbeschädigung des Dienstwagens der Bundestagsvizepräsidentin und aufgrund einer Gegenanzeige, wonach beim Anfahren ein Mann angeblich verletzt worden sei.

Polizeigewerkschaft befürchtet weitere Eskalation

Brandenburgs Gewerkschaft der Polizei (GdP) wollte sich angesichts laufender Prüfungen zum konkreten Fall nicht äußern, zeigt sich aber besorgt über drohende weitere Eskalationen im Superwahljahr. „Ich befürchte das sehr. Denn solche Termine werden in den nächsten Wochen und Monaten mit Kommunal-, Europa- und Landtagswahl stark zunehmen“, sagte GdP-Landeschefin Anita Kirsten gestern dem Tagesspiegel. „Es ist tragisch, in welcher Welt wir uns befinden, wenn Politiker nur mit Personenschutz unterwegs sein können.“

Wer Autos von Politikern bedränge, offenbare dabei, „zu keinem Dialog bereit zu sein, nur Macht und Stärke demonstrieren zu wollen.“ Kirsten appellierte an Demonstranten, nicht zu vergessen, dass Politiker und Einsatzkräfte kein Freiwild seien: „Es sind Menschen.“ Kirsten wies darauf hin, dass die Einsatzdichte der Landespolizei schon jetzt sehr hoch sei, „auch wegen des Rundumschutzes des Tesla-Werkes in Grünheide“.

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) ist gerade im Urlaub. Das Innenministerium verwies auf einen Kommentar Stübgens nach Attacken auf Linke-Kommunalwahlkämpfer letzte Woche, der weiter Gültigkeit habe. „In der Demokratie wird mit Argumenten gerungen und nicht mit Fäusten. Der Wahlkampf muss gewaltfrei bleiben und wer sich daran nicht hält, wird bestraft“, sagte Stübgen. Alle Parteien und politischen Strömungen seien gefordert, „ihren Beitrag zu friedlichen Wahlen zu leisten und sich von solchen Übergriffen klar zu distanzieren“.

Linke fordert Taten von Landesregierung

In der Landespolitik wurde der Blockadeversuch verurteilt. „Mit wachsender Besorgnis nehmen wir zur Kenntnis, dass offenbar bewusst Stimmung gegen Vertreterinnen und Vertreter politischer Organisationen aus dem demokratischen Spektrum geschürt wird“, sagte SPD-Landtagsfraktionschef Daniel Keller dieser Zeitung. „Dieses Verhalten geht weit über den legitimen politischen Diskurs hinaus und zielt offenbar auf Einschüchterung und Drohungen ab.“

Die Staatsanwaltschaft habe die notwendigen Schritte eingeleitet, um die rechtsstaatlichen Prinzipien durchzusetzen. „Unabhängig vom Ergebnis dieser Ermittlungen steht für mich bereits heute fest, dass wir alle politischen Mandatsträger, egal ob haupt- oder ehrenamtlich tätig, vor physischen und psychischen Angriffen schützen müssen“, betonte Keller. „Wir sind entschlossen, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und den handlungsfähigen Rechtsstaat mit allen rechtlichen Mitteln gegen derartige Angriffe zu verteidigen.“

Und für die Linke-Fraktion sprach der Vorsitzende Sebastian Walter von „feigen Angriffen“ und verurteilte „die jüngsten Einschüchterungsversuche gegen die Bundestagsvizepräsidentin auf das Schärfste.“ Zugleich forderte Walter: „Auf die Bekenntnisse der Landesregierung müssen jetzt Taten folgen, um die Sicherheit von politischen Amtsträgerinnen und -trägern in Brandenburg zu gewährleisten.“ Denn Gewalt und Hetze dürfe kein Raum gegeben werden - „jedes Zögern im Handeln der Zuständigen würde fatale Signale senden“.

Unterdessen teilten die Grünen mit, dass in den letzten Tagen mehrere Wahlplakate von Bündnis 90/Grüne in Lübben im Spreewald zerstört worden seien.