Nach Autounfall in Brandenburg Polizei überbringt falscher Familie Todesnachricht

Tragische Verwechslung: Nach einem Autounfall in der Nacht zu Montag auf der Bundesstraße 167 in Brandenburg hat die Polizei ein Todesopfer falsch identifiziert – und der falschen Familie die Todesnachricht überbracht. Wenig später stellte sich heraus: In dem Wagen saß nicht wie zunächst gemeldet ein 44 Jahre alter Mann, sondern dessen 38-jähriger Bekannter.

Die beiden Männer hatten am Sonntag am Vielitzsee nördlich von Berlin bei Lindow (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) übernachtet. „Am nächsten Tag wunderte sich der 44-Jährige, dass sein Bekannter und das Fahrzeug nicht mehr vor Ort waren“, erklärte ein Sprecher der Polizei. Daraufhin habe er sich bei seiner Familie in Niedersachsen gemeldet, die zu diesem Zeitpunkt schon die Todesnachricht erhalten hatte.

Die Polizei bemerkte den Irrtum, nachdem sich die zuständige niedersächsische Behörde mit den Angehörigen des 44-Jährigen in Verbindung gesetzt hatte. Dabei erfuhren die Einsatzkräfte, dass diese nach dem Unfall mit dem vermeintlichen Todesopfer gesprochen hatten.

38-Jähriger war gegen Baum geprallt

Wie konnte es zu der Verwechslung kommen? Nach Angaben der Polizei hatte der 44-Jährige das Auto offenbar an seinen Bekannten verkauft, jedoch seine Geldbörse im Fahrzeug vergessen. Anhand der Dokumente und der Zulassung wurde der Tote falsch identifiziert. Inzwischen konnte die Identität des verunglückten Fahrers aus Niedersachsen anhand von persönlichen Merkmalen eindeutig festgestellt werden.

Der 38-Jährige war bei Schönberg (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) nahe Neuruppin gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Er sei mit dem Auto in der Nähe des Abzweigs nach Wulkow in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen, so die Polizei. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. (mit dpa)