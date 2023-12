Nach Deckeneinsturz Historische Brandenburger Kirche in Grüneberg öffnet an Weihnachten wieder

Sechs Monate nach dem Deckeneinsturz in der historischen Kirche in Grüneberg im Kreis Oberhavel wird es dort zum Weihnachtsfest erstmals wieder einen Gottesdienst geben. Die Sanierungsarbeiten seien rechtzeitig fertig, sodass die Kirchenbänke und auch ein Christbaum kurz vor dem Fest aufgestellt werden können, wie der Kirchenkreis Oberes Havelland am Donnerstag mitteilte. Landesbischof Christian Stäblein werde sein Versprechen einhalten und an Heiligabend in der erneuerten Dorfkirche predigen. Die Wiederherstellung des Gebäudes geht 2024 aber noch weiter.

Im Juni lag ein großer Teil der evangelischen Kirche unter einem Trümmerberg, nachdem die Decke eingestürzt war. Herunter gekommene Bretter und Schutt begruben den Altar und Kirchenbänke. Die Kirchengemeinde hatte dabei noch großes Glück, weil zu der Zeit kein Gottesdienst gefeiert wurde.

Ein Gutachter hatte Materialermüdung im Zusammenhang mit Extremwetterlagen wie Hitze und Starkregen als eine Ursache genannt. Das Ausmaß des Schadens wird laut Kirche mit rund 40.000 Euro veranschlagt. Die Kirchengemeinde sei weiterhin auf Spenden angewiesen.

Bis zum Weihnachtsfest soll das Gerüst im Innern abgebaut sein. Die neuen Deckenplatten seien bereits sicher verschraubt, hieß es. Im kommenden Jahr gehen die Arbeiten aber weiter: Dann soll noch der barocke Kanzelaltar, der beschädigt wurde, repariert werden.

Die frühgotische Kirche in Grüneberg, ein Ortsteil der Gemeinde Löwenberger Land, stammt aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts und soll eines der ältesten Bauwerke des Dorfes sein.

Wegen des Deckeneinsturzes in Grüneberg wurden auch drei andere Kirchen mit ähnlicher Deckenkonstruktion untersucht. Ein Gotteshaus in Barsdorf (Fürstenberg/Havel) mit ähnlicher Konstruktion wurde daraufhin repariert. (dpa)

