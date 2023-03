Nach Hinweis aus der Bevölkerung Gesuchte Elfjährige aus Brandenburg wieder aufgetaucht

Ein seit Sonntagabend vermisstes elfjähriges Mädchen aus Altdöbern (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) ist am Mittwochabend wieder aufgetaucht. Die Polizei habe das Kind nach einem schnellen Hinweis aus der Bevölkerung wohlbehalten in der Wohnung eines Bekannten in Welzow (Landkreis Spree-Neiße) gefunden, teilten die Beamten am Donnerstag mit.

Das Mädchen sei ihren Erziehungsberechtigten übergeben worden. Die Polizei hatte bei der Suche nach dem Aufenthaltsort des Mädchens die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Die Polizei war nach eigenen Angaben nicht von einer Straftat ausgegangen. (dpa)

