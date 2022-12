Nach Spur in sozialen Medien Weihnachtsmann-Diebe in Brandenburg gefasst

Weil sie ihre Beute, eine 50 Kilogramm schwere Weihnachtsmannstatue, im Internet gezeigt hatten, sind die mutmaßlichen Diebe in Pritzwalk (Landkreis Prignitz) geschnappt worden. Mitarbeiter der Stadt und die Polizei holten die mit Kies gefüllte Figur am Dienstag aus einer Wohnung in Pritzwalk, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Aufnahmen der lebensgroßen Statue waren demnach in sozialen Medien aufgetaucht. Auf diese Weise seien die Täter erkannt worden.

Die Diebe hatten die Weihnachtsmannstatue laut Angaben der Polizei zwischen dem 2. und 3. Dezember von einer Verkehrsinsel gestohlen. Einem Mitarbeiter der Stadt war der Diebstahl aufgefallen. Die Figur war kurz vor dem 1. Advent aufgestellt worden, wie die Stadtsprecherin sagte. Nun stehe der Weihnachtsmann wieder an seinem alten Platz.

Nach Angaben der Polizeidirektion Nord war die lebensgroße Puppe wie bereits in den Vorjahren dort aufgestellt und mit Kies befüllt worden. Der Stadt entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro. (dpa)

