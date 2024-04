Nach Stromengpass in Oranienburg Stadtwerke nehmen wieder Neukunden an

Die Stadtwerke Oranienburg nehmen ab Mai wieder Neukunden auf. Das teilte das kommunale Unternehmen am Montag mit. Kurzfristig könne ab diesem Montag durch „interne Vorkehrungen und eine lösungsorientierte Vorgehensweise“ des Netzbetreibers Edis im bestehenden Umspannwerk mehr Leistung zur Verfügung gestellt werden. Dies bedeute, dass die Stadtwerke ab Mai wieder neue Kunden ans Stromnetz anschließen könnten, sagte Unternehmenssprecher Uwe Aulich. Außerdem könnten wieder Wärmepumpen und Ladeinfrastruktur ans Netz genommen werden.

Zuvor hatte eine Meldung der Stadtwerke vom 8. April, dass wegen eines Stromengpasses keine Neukunden aufgenommen werden könnten, für bundesweite Schlagzeilen gesorgt. Als Grund nannten die Stadt Oranienburg und ihre Stadtwerke das Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum sowie mehr E-Autos und Wärmepumpen. Robert Habecks (Grüne) Wärmepumpengesetz wurde deshalb scharf kritisiert, weil Kommunen durch die Energiewende Probleme bekämen. „Oranienburg droht überall“, sagte die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht und gab Habeck eine Mitschuld an dem „Desaster“.

Dabei war die Energiekrise in Oranienburg hausgemacht. Das verschweigen die Stadtwerke nun auch in ihrer aktuellen Pressemitteilung vom 29. April. Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) hatte zuvor jedoch eingeräumt, dass der Netzbetreiber Edis bereits 2017 und erneut 2019 ein neues Umspannwerk für die wachsende Stadt angemahnt hatte. Doch der damalige Stadtwerke-Geschäftsführer Alireza Assadi verschwieg den Handlungsbedarf. Edis-Sprecher Danilo Fox sagte zu den Problemen in der Kreisstadt von Oberhavel: „Nach heutigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Netzengpass in Oranienburg um einen sehr speziellen Fall, der in dieser Form nicht auf andere Städte und Gemeinden übertragbar ist.“

Was zum Stromgenpass in Oranienburg führte Die Personalie Alireza Assadi hatte in Oranienburg zur Gründung eines Untersuchungsausschusses geführt. Dieser deckte unter anderem auf, dass der damalige Stadtwerke-Geschäftsführer einen gewinnorientierten Vertrag hatte. Gewinne der Stadtwerke führten zu Bonuszahlungen. Assadi, der auch Geschäftsführer einer Holding der städtischen Unternehmen wurde, kam so auf ein Jahresgehalt von bis zu 450.000 Euro. „Es steht der Verdacht im Raum, dass die notwendigen Investitionen in die Infrastruktur zugunsten eines höheren Gewinns der Stadtwerke bewusst nicht vorgenommen wurden – womöglich auch wegen einer gewinnabhängigen Vergütungskomponente“, sagte der Stadtverordnete Thomas Ney (Piraten), der als stellvertretender Vorsitzender des Untersuchungsausschusses maßgeblich an der Aufdeckung zahlreicher Ungereimtheiten im Zusammenhang mit Holding und Stadtwerken beteiligt war. Assadis Vertrag wurde schließlich 2022 vorzeitig aufgelöst. Politische Konsequenzen gab es in Oranienburg bislang nicht.

Die seit einem Jahr tätige neue Geschäftsführung der Stadtwerke stellte nach einer Revision den Bedarf eines neuen Umspannwerks schnell fest. „Es besteht seit längerer Zeit der Verdacht, dass es in der Vergangenheit erhebliche Versäumnisse des früheren langjährigen Geschäftsführers der Stadtwerke gab“, hatte der aktuelle Stadtwerke-Chef Peter Grabowsky dem Tagesspiegel gesagt. Der Stromengpass habe sich lange abgezeichnet, ohne dass ein neues Umspannwerk vorbereitet wurde. Vorsorglich seien deshalb „Schadensersatzansprüche dem Grunde nach“ angemeldet worden, sagte Grabowsky.

Neues Umspannwerk für 35 Millionen Euro

Das neue Umspannwerk soll bis Ende 2026 für 35 Millionen Euro errichtet werden. Bis dahin werde ein „temporäres Ersatz-Umspannwerk“ Defizite überbrücken, teilten die Stadtwerke nun mit. Kurzfristig wird im bestehenden Umspannwerk durch Edis eine erhöhte Leistung zur Verfügung gestellt.

Bürgermeister Laesicke dankte am Montag auch der Landesregierung, die sich für eine Lösung eingesetzt hatte. Auch die Bundesnetzagentur war mit dem Stromengpass beschäftigt. Michael Kellner (Grüne), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, hatte zu dem Engpass gesagt: „Strom ist genug da, die Stadtwerke müssen dafür sorgen, dass er auch ankommt.“ Das passiert nun offenkundig.