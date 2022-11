Nachfrage nach Personal bleibt hoch Weniger Arbeitslose in Brandenburg und Berlin

In Brandenburg und Berlin ist die Zahl der Arbeitslosen im Oktober leicht zurückgegangen. In der Mark waren im vergangenen Monat 74.156 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Das waren 833 weniger als im September aber 2892 mehr als im Oktober des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote lag in Brandenburg bei 5,6 Prozent und damit 0,1 Punkte unter dem September-Niveau sowie 0,3 Prozentpunkte über der Quote vom Oktober 2021.

In Berlin waren im Oktober 178.432 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 1842 weniger als im September und 7614 weniger als im Oktober des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote lag in Berlin im Oktober bei 8,8 Prozent und damit 0,1 Punkte unter dem September-Niveau. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging die Quote um 0,4 Prozentpunkte zurück.

Laut Regionaldirektion setzten sich die Auswirkungen der Fluchtbewegungen aus der Ukraine im Oktober fort. Seit Juni hätten sich in den Brandenburger Jobcentern mehr als 12.250 Menschen aus der Ukraine registriert. In den Berliner Jobcentern meldeten sind rund 20.530 Ukrainerinnen und Ukrainer. Seit Juni können diese Geflüchteten dort Sozialhilfe beantragen.

Fast 50.000 freie Stellen in der Region

Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt hoch. „Die Chancen, eine Arbeit zu finden, sind ungebrochen gut“, teilte die Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Ramona Schröder, am Mittwoch mit. „Tätigkeiten, die sich perspektivisch in den nächsten Jahren anpassen werden, weil andere Arbeiten wegfallen, können wir begleitend unterstützen.“

Die Zahl der offenen Stellen ist in Berlin nach Angaben der Regionaldirektion auf hohem Niveau, 20.571 Arbeitsstellen sind demnach vakant. „Hohe Arbeitskräftebedarfe melden die Unternehmen aus den Wirtschaftsbereichen Handel, Verkehr und Lagerei, Zeitarbeit, Verwaltung und Führung von Unternehmen, Gesundheit und öffentliche Verwaltung“, so die Regionaldirektion. 4213 neue freie Stellen wurden im Oktober gemeldet. In Brandenburg sind 28.221 Arbeitsstellen nicht besetzt. 4387 neue Arbeitsstellen wurden im Vormonat gemeldet. (dpa)

