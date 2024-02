Neuer Brandenburger Generalstaatsanwalt Postenschacher vor der Landtagswahl?

Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) steht erneut wegen ihrer Personalpolitik in der Kritik. Die Opposition wittert in der Neubesetzung des wichtigen Amts des Generalstaatsanwalts Postenschacher kurz vor Ende der Legislatur im Herbst. Am Dienstag hatte das rot-schwarz-grüne Kabinett dem Vorschlag Hoffmanns zugestimmt, den bisherigen Abteilungsleiter im Justizministerium, Roland Wilkening, zum neuen Chefankläger des Landes zu bestimmen. Er soll sein Amt am 1. September antreten.