Neues Hospiz für Brandenburg Erste Bewohner sollen 2025 einziehen

Brandenburg entsteht ein neues Hospiz für Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Der Grundstein für den rund 5,5 Millionen Euro teuren Neubau in Wandlitz soll am Montag gelegt werden, teilte die evangelische Hoffnungstaler Stiftung Lobetal als Trägerin am Freitag mit. Das einstöckige Gebäude mit 16 Plätzen für Sterbende werde überwiegend durch Spenden finanziert. Die ersten Hospizgäste sollen bis Mitte 2025 einziehen können.

Die schwerstkranken und sterbenden Menschen sowie deren Angehörige würden durch ein Team aus Pflegefachkräften, ehrenamtlich Mitarbeitenden, Palliativmedizinern, Mitarbeitenden der sozialen Arbeit und der Hauswirtschaft sowie Seelsorger begleitet, hieß es. Der fast quadratische Flachbau in unmittelbarer Nähe zum Wandlitzsee werde naturnah mit Holzfassade, Kräutergarten, Baumpflanzungen im Innenhof und lichtdurchfluteten Zimmern gestaltet.

In Brandenburg gibt es inzwischen zwölf stationäre Hospize mit 132 Zimmer und 21 ambulante Hospizdienste mit 29 Standorten, die dem Hospiz- und Palliativverband im Bundesland angehören. Dort engagieren sich nach Verbandsangaben mehr als 1.400 Ehrenamtliche in der Begleitung Sterbender. Für schwerkranke sterbende Kinder gibt es zusätzlich ein eigenes stationäres Hospiz und fünf ambulante Dienste, die auch dem Verband angehören. (epd)