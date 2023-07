Nicht zum ersten Mal 13-Jähriger verschwindet in Brandenburg mit Auto seines Opas

Ein 13-Jähriger ist am Sonntag in Glienicke (Landkreis Oberhavel) mit dem Auto seines Großvaters davon gefahren. Seitdem ist der Junge verschwunden, wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte. Der 13-Jährige, der im Landkreis Oberhavel wohnt, war am Wochenende bei seinem Opa zu Besuch in Glienicke und nahm die Autoschlüssel an sich.

Von einem Unfall geht die Polizei eher nicht aus. Der 13-Jährige komme offensichtlich mit dem Auto klar, sagte eine Sprecherin der Polizei. Am Sonntag sahen ihn Bekannte mit dem Fahrzeug im Ort.

Der Wagen und der 13-Jährige seien zur Fahndung ausgeschrieben, sagte die Polizeisprecherin. Es sei auch geprüft worden, ob der Junge sich bei Freunden oder Verwandten aufgehalten habe. Wohin er wollte, war nicht bekannt. „Er ist nicht das erste Mal weg“, sagte die Sprecherin. (dpa)