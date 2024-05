Niedergerissene Zäune, vertriebene Tiere Artenschützer entsetzt über Verhalten von Tesla-Gegnern in Brandenburg

Als Thomas Thiede von den Protesttagen am Tesla-Werk in Grünheide las, wurde ihm schlecht: Zu einem „Sturm auf Tesla“ wurde in der vergangenen Woche aufgerufen. „Tesla den Hahn abdrehen“ und „Disrupt Capitalism“ stand auf Bannern. Das konnte nichts Gutes bedeuten für den Forstwirt, der dort arbeitet, wo am Wochenende hunderte Menschen entlang stürmten – auf insgesamt vier umzäunten Arealen rund um den Bahnhof Fangschleuse in Grünheide.

Ecoplan Thiede, Landschaftsplanung & Consulting, so heißt seine Firma, die Berliner und Brandenburger Bauprojekte beim Artenschutz begleitet. Seine Tätigkeit erklärte er interessierten Zuhörern beim Langen Tag der Stadtnatur auf einer Führung mit dem Titel: „Wenn Zauneidechsen ein Umzugsunternehmen benötigen“. Denn wo streng geschützte Arten leben, darf nicht gebaggert werden. Das Zehlendorfer Unternehmen fängt die Tiere ein, und lässt sie in einem geeigneten Umfeld wieder frei.

Weil bei Teslas Planungen zur Bahnhofserweiterung streng geschützte Zauneidechsen, Schlingnattern und Feldlerchen entdeckt wurden, kam Thiedes Firma zu einem Auftrag: Vier bereits gerodete Bereiche einzäunen, besonders geschützte Tiere beobachten, einfangen und mit Bedacht umsiedeln. Die Artenschützer bleiben so lange im Einsatz, bis keine Tiere mehr gefunden werden. Erst dann dürfen Flächen für Baumaßnahmen freigegeben werden. Doch der versuchte Sturm auf die Gigafactory hinterließ am Wochenende große Schäden an dem Projekt.

Am Freitag verließen laut Polizei mehrere hundert Demonstranten auf Höhe des Bahnhofs spontan die angekündigte Demoroute, um auf das Gelände der nahegelegenen Gigafactory vorzudringen. Das Vorhaben scheiterte an bis zu 1500 Polizisten. Doch die Protestierenden rannten offenbar mitten durch die mit Reptilienzäunen markierten Schutzgebiete.

Forstwirt Thomas Thiede beim Einsammeln von geschützten Reptilien mit einem Fangeimer. © Ecoplan Thiede

Zur Freude der Artenschützer hatten auf diesen Freifläche brütende Feldlerchen Nachwuchs. Eine Fotodokumentation zeigt hungrige Küken im Nest. Nach der eskalierten Demo ist der Zaun, der sich in Schienennähe entlang zieht, auf einer Länge von ungefähr 200 Metern umgetreten oder niedergerissen. Ein Flatterband, zur Abgrenzung eines Nests aufgespannt, baumelt lose im Wind, die brütenden Vögel sind fort. Wie viele der geschützten Elterntiere vergrämt wurden und ihre Jungtiere verließen, kann Thomas Thiede noch nicht einschätzen. Auch Zauneidechsen und weniger geschützte Arten wie Blindschleichen und Ringelnattern hat sein Team dort dokumentiert.

Ein zerstörter Reptilienschutzzaun nahe der Gigafactory. © Ecoplan Thiede

„Ich finde es absurd, dass Leute, die sich den Umweltschutz auf die Fahnen schreiben, selbst Vögel beim Brüten stören“, empört sich Thiede. In diesem Zusammenhang stört sich der Artenschützer auch an dem Protestcamp mit Baumhäusern. Es sei zu vermuten, dass Tiere und insbesondere Vögel während der Aufzucht und Mauser gestört würden. So sehr, „dass sie ihre Gelege verlassen“.

Baumhäuser von Aktivisten in Grünheide. © dpa/Patrick Pleul

Die Absicht der Aktivisten, durch ihre physische Anwesenheit die Rodung von Waldflächen für die Erweiterung des Tesla-Werks zu verhindern, lässt Thomas Thiede nicht gelten. Er verweist auf Paragraf 44 im Naturschutzrecht, in dem ein umfassendes Verbot zum Schutz besonders gefährdeter Arten geregelt ist. Darüber dürfe sich niemand hinwegsetzen.

Nach den tagelangen Protesten in Grünheide geht Brandenburgs Innenministerium von Millionenkosten für den Polizeieinsatz aus. Bis zu 1500 Beamten aus 13 Bundesländern waren im Einsatz, um das Werksgelände von Tesla zu schützen. Die Protestorganisation „Disrupt Tesla“ sprach von erfolgreichen Aktionstagen gegen die geplante Werkserweiterung. Weltweit sei Tesla verantwortlich für Umweltzerstörung und Vertreibung. Man wolle eine „soziale Verkehrswende“ gegen das System Auto einleiten, hieß es in einer Pressemitteilung. Die SPD rief die Klimaaktivisten dazu auf, das Camp mit Baumhäusern wegen der hohen Waldbrandgefahr zu räumen und den Wald zu verlassen.

Tesla bedankte sich in einer offiziellen Mitteilung unter anderem bei den Polizeikräften, die „unsere Fabrik in Grünheide effektiv gegen gewaltbereite Aktivisten verteidigt“ hätten. Bedauerlicherweise hätte der aggressive Teil der Demonstranten die Situation vor Ort dominiert. Das Unternehmen sieht sich zu Unrecht und stellvertretend für die gesamte Autoindustrie attackiert. Bei Themen wie Grundwasserschutz, Wasserverbrauch oder Umgang mit dem Baumbestand sei die Sachlage von Aktivisten nicht zur Kenntnis genommen und Falschinformationen verbreitet worden. Die wegen der Proteste gestoppte Produktion wurde am Sonntag wieder aufgenommen.