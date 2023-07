NS-Parolen gerufen Brandenburgs Staatsschutz ermittelt

Wegen NS-Parolen ermittelt der brandenburgische Staatsschutz gegen vier 21 bis 34 Jahre alte Männer. Diese hätten laut Zeugen in der Nacht zu Freitag auf einer Liegewiese in Strausberg Naziparolen von sich gegeben, teilte die Polizei am Freitag mit.

Außerdem sollen sie Lieder mit den Nationalsozialismus verherrlichenden Texten abgespielt haben. Ermittelt werde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. (epd)