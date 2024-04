Offene Obstgärten und Höfe Baumblütenfest im brandenburgischen Werder gestartet

In Werder (Havel) im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist am Freitagabend das 144. Baumblütenfest mit dem traditionellen Baumblütenball eröffnet worden. Am Samstag begann das Festprogramm, das sich bis zum nächsten Wochenende in drei Teile aufgliedert. Zunächst öffnen Gärten und Höfe für Besucher. Mit speziellen Bussen können sie von Hof zu Hof fahren und Obstwein kosten.

Ab Mittwoch, dem 1. Mai, startet ein Rummel mit verschiedenen Fahrgeschäften. Das klassische Volksfest beginnt dann ab dem 3. Mai mit Bühnen und Marktständen. Werderaner Vereine, Schulen und Institutionen präsentieren sich beim großen Festumzug am 4. Mai durch die Innenstadt. Beginn ist um 11 Uhr, der Tag endet mit einem Feuerwerk. Das gesamte Fest endet am 5. Mai.

2023 hatte die Veranstaltung eine Neuausrichtung erfahren: Nach Gewaltexzessen in der Vergangenheit sollte es weniger chaotisch und deutlich seriöser zugehen. Laut der Stadt verursachte die Neuausrichtung im Vorjahr jedoch auch deutlich mehr Kosten als erwartet. Aus diesem Grund ist die diesjährige Ausgabe um einige Tage verkürzt worden. (dpa)