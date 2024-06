Politikwissenschaftler zu Brandenburger Wahlen „Skandale schrecken die Wähler der AfD nicht ab“

Herr Ulrich, Doppelsieg für die AfD in Brandenburg – sie gewinnt die Europa- und die Kommunalwahl. Haben Sie mit diesem Ergebnis gerechnet?

Die Umfragen für die Europawahl in Brandenburg, aber auch in den anderen ostdeutschen Flächenländern, haben seit Monaten bereits Hinweise auf den möglichen Wahlausgang gegeben. Es war zu erwarten, dass die AfD viele Zugewinne erzielen und stärkste Kraft werden kann. Daher war es nicht so überraschend.