Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe Elfjährige aus Brandenburg vermisst

Wer hat Ghazal Altoukan gesehen? Das elf Jahre alte Mädchen wurde zuletzt am 9. Dezember in der brandenburgischen Stadt Finsterwalde (Kreis Elbe-Elster) gesehen. Wie die Polizei mitteilte, verließ das Mädchen gegen 7 Uhr die Wohnung ihres Vaters, um mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren – dort kam sie aber nicht an.

Bei der Suche nach Ghazal Altoukan bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe. Die Schülerin ist etwa 1,30 Meter groß und schlank. Sie hat lange schwarze Haare. Zuletzt trug sie eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke. Zudem hatte sie einen lilafarbenen Rucksack dabei.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Elfjährigen nimmt die Polizeiinspektion Elbe-Elster in Finsterwalde unter der Telefonnummer (03531) 7810 entgegen. Auch das Online-Hinweisformular kann genutzt werden.

Ghazal Altoukan hat ihren Lebensmittelpunkt in Finsterwalde, nachdem sie vor rund sieben Jahren mit ihrer Familie aus Syrien nach Deutschland gekommen war. Sie könnte sich aber derzeit mit ihrer Mutter, die nicht das Sorgerecht besitzt, in einer anderen Region des Landes aufhalten. Die Polizei wendet sich nun an die Öffentlichkeit, weil die bisherigen Ermittlungen ohne Erfolg blieben. Bei der Suche nach Ghazal Altoukan wurde auch das zuständige Jugendamt einbezogen.

