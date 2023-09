Polizei fahndet nach 46-Jährigem Gefangener in Brandenburg aus offenem Vollzug geflohen

Ein Insasse der Außenstelle Spremberg der Justizvollzugsanstalt Luckau-Duben ist aus dem offenen Vollzug geflohen. Die unmittelbar eingeleitete Fahndung der Polizei führten bisher nicht zur Ergreifung 46-Jährigen, wie das Justizministerium in Potsdam am Freitag mitteilte. Der Gefangene sei am Donnerstagabend weg gewesen. Er hatte noch bis zum 16. Oktober 2023 eine Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen.

Ersatzfreiheitsstrafen werden dann vollstreckt, wenn eine Geldstrafe nicht bezahlt wird. Der Mann war wegen Fahrens ohne Führerschein und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verurteilt worden.

Einrichtungen des offenen Vollzuges sehen den Angaben nach keine oder nur verminderte Vorkehrungen gegen Entweichungen vor. Sie dienten dazu, Gefangenen den Übergang in die Freiheit zu erleichtern. (dpa)