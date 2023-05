Entwarnung in Ludwigsfelde Polizei: Keine Gefährdungslage in Schule

Nach einem größeren Polizeieinsatz in Ludwigsfelde hat die Polizei am Donnerstagnachmittag Entwarnung gegeben. Es habe einen Alarm in einer Schule im Ortsteil Genshagen gegeben, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion West. Vor Ort sei für die eingesetzten Beamten jedoch keine Gefährdungslage zu erkennen gewesen. Zuvor waren Hinweise auf eine mögliche Gefährdungslage eingegangen.

Weitere Angaben machte die Polizei bislang nicht. Ludwigsfelde liegt südlich von Berlin im brandenburgischen Landkreis Teltow-Fläming. (dpa)