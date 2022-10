Proteste in Brandenburg am Einheitstag Rund 10.500 Menschen auf den Straßen

An Demonstrationen gegen die Krisenpolitik haben sich in Brandenburg nach Schätzungen der Polizei zu Wochenbeginn etwa 10.500 Menschen beteiligt. Die Bilanz zog das Landespolizeipräsidium am Dienstagmorgen.

Insgesamt zählte die Polizei am Montag - dem Tag der Deutschen Einheit - landesweit 35 Versammlungen mit Bezug auf die Corona-, die Energie- und die Ukraine-Politik. Die größte Teilnehmerzahl vermerkte die Polizei in Cottbus mit etwa 2000 Menschen.

Die Gesamtzahl lag laut Präsidium unter der der Vorwoche. Da waren bei Demonstrationen in Brandenburg nach Schätzungen der Polizei rund 13 000 Menschen auf die Straße gegangen, in der Woche davor waren es landesweit rund 7500 Menschen. (dpa)

