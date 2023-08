Rassistische Annoncen in Brandenburg Kleingärten zu vergeben – aber nicht an „ausländische Mitbürger“

400 Quadratmeter Gartenfläche, eine überdachte Terrasse und ein eigener Schuppen mit Pumpanlage ist in einer Kleingartenanlage in Brandenburg an der Havel für 4500 Euro zu haben. Ebenso angeboten wird in derselben Anlage eine Pacht-Parzelle mit 600 Quadratmeter Gartenfläche, Bungalow und Pool. Beide Annoncen finden sich auf der Verkaufsplattform „Kleinanzeigen“ und sind bereits mehrere Wochen online. Offenbar fehlen bisher Interessenten. Das könnte auch daran liegen, dass bestimmte Personen von den Angeboten ausgeschlossen werden.