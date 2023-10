Reaktionen auf Wagenknecht in Brandenburg Sorge bei der AfD, Kampfeslust bei der Linken

Birgit Bessin war die Erste. Keine zwei Stunden, nachdem die Linken-Politikerin Sarah Wagenknecht die Gründung ihres Vereins „Bündnis Sarah Wagenknecht“ (BSW) in der Berliner Bundespressekonferenz bekannt gab, und ankündigte, auch bei den Brandenburger Landtagswahlen 2024 antreten zu wollen, meldete sich die Landesvorsitzende der Brandenburger AfD mit einer Pressemitteilung zu Wort. „In der heutigen Pressekonferenz wurde eine deutliche Aus- und Abgrenzung zu unserer AfD erklärt, also gleich zu Beginn eine Brandmauer gegen uns aufgebaut“, sagte Bessin. „Das zeigt, wo die Reise hingehen soll: Spaltung der Opposition - mit dem Ziel, unserer AfD so viele Wähler wie möglich abzuluchsen.“