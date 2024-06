Rückendeckung für Anti-Tesla-Kurs Wasserverbandschef André Bähler erhält Umweltpreis

Für Tesla-Gegner ist André Bähler ein Held. Seine Kritiker halten ihm den Konfrontationskurs mit dem US-Konzern um Wasser und Abwasser, aber auch mit Kommunen in der Region vor. Am Mittwoch nun bekam André Bähler, der Vorsteher des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE), als Rückendeckung für sein Agieren einen Umweltpreis – die Enoch-zu-Guttenberg-Medaille. Die Feierstunde in der WSE-Zentrale in Strausberg wurde prompt auch ein Stelldichein von Kritikern der E-Autofabrik. Und die Ehrung für Bähler durch einen Verein, der gegen die Energiewende Front macht, sorgt für neuen Streit.

Die Guttenberg-Medaille wird vom Verein für Landschaftspflege, Artenschutz und Biodiversität (VLAB) verliehen. Das ist ein konservativer bayerischer Umweltverein aus der Oberpfalz, seit 2019 offiziell bundesweit anerkannt, der sich maßgeblich auch gegen Naturzerstörung durch Energiewende-Projekte wie Windräder in Wäldern positioniert. Ganz am Anfang des Tesla-Projektes hatte der VLAB gegen Rodungen für die neue E-Autofabrik geklagt. In Brandenburg, in Grünheide, hat der VLAB einen kleinen Ableger. Und zwar in Personalunion mit der Bürgerinitiative gegen die Fabrik. So war Sprecher Steffen Schorcht unter den Gratulanten, auch Michael Ganschow, Geschäftsführer der Grünen Liga im Land.

„Vor lauter grüner Transformation der Wirtschaft wird es bald kein Grün in Grünheide mehr geben“, warnte Heidemarie Schroeder von der Wassertafel Berlin-Brandenburg. „André Bähler beugt sich Druck nicht.“

Guttenberg unterstützt Preis für Bähler

Er ist einer der ersten Guttenberg-Preisträger. Vor ihm war vor zwei Jahren erstmals der frühere bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) mit der Medaille ausgezeichnet worden. Namensgeber ist Enoch zu Guttenberg. Einst hatte sich der 2018 verstorbene Dirigent und Naturschützer im Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) engagiert, mit dem er sich im Streit um Windkraftanlagen überwarf. Er gründete den VLAB, auch in Abgrenzung zu den klassischen Umweltverbänden, die für die Energiewende die Zerstörung natürlicher Lebensräume in Kauf nähmen, hieß es. Die Guttenberg-Familie, darunter der frühere Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg, hätten die Auswahl Bählers für „sehr gut“ befunden, sagte VLAB-Chef Johannes Bradtka.

Wir können nur solange Wasser fördern, wie es zur Verfügung steht. Deshalb passen wir da auf, dass keine Übernutzung stattfindet. André Bähler, Chef des Wasserverbandes Strausberg-Erkner

Bähler selbst hielt sich diesmal zurück. Es seien „nicht nur einfache Zeiten gewesen“, sagte er. „Wir werden weitere Jahre mit all den Problemen zu kämpfen haben“. Als Wasserverband lebe man vom Verkauf des Wassers, habe zugleich den Ressourcenschutz in der DNA. „Wir können nur solange Wasser fördern, wie es zur Verfügung steht. Deshalb passen wir da auf, dass keine Übernutzung stattfindet.“ Zuvor war er in den höchsten Tönen gelobt worden. „Er bot einem Multimilliardär die Stirn, der früher einmal als Lichtgestalt des Klimaschutzes galt“, hieß es in der Laudatio.

Dabei gehe es ihm nur darum, die Trinkwasserversorgung der Region gegen kurzsichtige politische Angriffe zu schützen, sich für die Ressource Wasser einzusetzen. Hervorgehoben wurde, dass sich der WSE-Chef gegen die Erweiterung der Fabrik ausgesprochen, wegen nicht eingehaltener Vertragswerte einen Stopp der Abwasserversorgung angedroht habe, „Freunde macht man sich damit nicht“.

Nun wird der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE), der auch Tesla beliefert, von sechzehn Städten und Gemeinden getragen. Die planen selbst Wind- und Solarprojekte, die mit Konflikten verbunden sind. Von den WSE-Bürgermeistern waren wenige da, darunter etwa Henryk Pilz, Rathauschef von Erkner und früherer Vorsitzender der Verbandsversammlung.

Überraschend war Henrik Wendorff erschienen, Präsident des Landesbauernverbandes, der den Preis für Bähler gut findet. Es sei nicht leicht, sich auf Augenhöhe mit einem Partner wie Tesla zu behaupten, sagte Wendorff. Die Landesregierung habe im Umgang mit dem Tesla-Projekt Fehler gemacht. „Aus Fehlern kann man lernen“, so der Bauernpräsident. „Gerade, wenn es ums Wasser gehe, müssten alle zusammenarbeiten.“

Doch es stößt auch auf Kritik, dass Bähler als Vorsteher eines Zweckverbandes von Kommunen den Preis eines Anti-Energiewende-Umweltvereins annimmt. So war Gernot-Schmidt, SPD-Landrat von Märkisch-Oderland, demonstrativ ferngeblieben. „Es ist nicht seine Aufgabe, politische Kämpfe zu führen“, sagte Schmidt. „Es ist nicht sein Job, zu verhindern, sondern zu ermöglichen.“

Vor einigen Monaten war die Tesla-Fabrik Ziel eines Brandanschlages der linksextremen „Vulkanngruppe“ auf einen Hochspannungsmast geworden, was zu einem einwöchigen Produktionsstopp führte. Die Generalbundesanwaltschaft erklärte jetzt, ein Ende der Ermittlungen sei bislang nicht absehbar.