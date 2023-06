Schaden liegt bei rund 1000 Euro 50 Gartenzwerge aus Brandenburger Garten gestohlen

In Brandenburg haben Unbekannte rund 50 Gartenzwerge aus einem Garten gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch in Brandenburg an der Havel mitteilte, wurde den Beamten der Diebstahl in der Gemeinde Rhinow (Landkreis Havelland) am Dienstagmorgen gemeldet.

Die bisher unbekannten Täter überstiegen offenbar zunächst einen Zaun und klauten anschließend die Gartenzwerge. Dabei entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf, die andauerten. (AFP)