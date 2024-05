Schlechte Chancen für Neupatienten Brandenburg droht ein Zahnärztemangel

Dem Land Brandenburg droht ein Zahnärztemangel. Von den 1500 Brandenburger Zahnärzten werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren rund 25 Prozent in Rente gehen – und hinreichend Nachwuchs, der bereit ist, auch im ländlichen Raum eine Praxis zu übernehmen, ist weit und breit nicht in Sicht.

„Selbst in Cottbus nehmen die Kollegen keine Neupatienten mehr an“, sagte der Präsident der Landeszahnärztekammer, Jürgen Herbert, am Freitag in der Brandenburger Landespressekonferenz.

Ein Problem der Zahnärzte ist die überbordende Bürokratie. 51 Stunden pro Monat muss ein Zahnarzt mittlerweile für das Ausfüllen von Formularen, für Abrechnungen und Akten aufwenden, rechnete Romy Ermler vor, die Vizepräsidentin der Bundeszahnärztekammer. Das schreckt vor der Übernahme einer Praxis ebenso ab wie manche Bauvorschrift: Denn auch wer eine Praxis in einem Altbau übernimmt, muss für Barrierefreiheit sorgen.

Und längst nicht alle Regeln, die die Zahnärzte zu beachten haben, sind aus Sicht des Berufsstands sinnvoll. „Mein Mundspiegel muss so steril sein wie ein Instrument der Herzchirurgie“, sagt Herbert. „Ein Löffel, den der Patient anschließend im Restaurant in den Mund steckt, muss das nicht sein – dabei passiert da auch nichts anderes.“

Alle fünf Jahre zur Strahlenschutz-Schulung

Oder der Strahlenschutz: Alle fünf Jahre müssen die Zahnärzte zu einer Fachschulung im Strahlenschutz. „Die Inhalte haben sich seit Jahren nicht geändert“, sagt Herbert. Doch zeitsparende Onlinekurse würden noch immer nicht flächendeckend anerkannt.

Kritisch sehen die Zahnärzte auch das bevorstehende Verbot von Amalgam-Füllungen. „Es gibt kein gleichwertiges Ersatzmaterial in Bezug auf Preis und Qualität“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Kassenzahnärztlichen Vereinigung, Eberhard Steglich. Und bei anderen Medizinprodukten führten die strengen Regeln der EU dazu, dass deren Kosten förmlich explodierten.

Generell wünschen sich die Standesvertreter mehr Vertrauen und weniger Kontrollen. Ein Lichtblick sei allerdings, so Steglich, dass vor allem die kommunale Ebene die Zahnärzte unterstützen wolle. „Generell haben alle Flächenländer derzeit Probleme, die Versorgung mit Zahnmedizinern zu sichern“, so Steglich.

Während in Berlin und Potsdam noch Nachwuchs vorhanden sei, sei es im ländlichen Raum schon heute schwer, Nachfolger für eine Praxis zu finden. Deswegen sei es wichtig, dass die Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB) im Herbst mit einem eigenen Studiengang für die Ausbildung von Zahnärzten in Brandenburg beginnt. „Wir würden uns wünschen, dass das auch noch an der neuen Medizinuniversität in Cottbus passiert“, sagte Steglich.