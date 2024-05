Schwarzer Durchmarsch in Brandenburg Warum CDU-Landrat Lewandowski im Havelland haushoch gewann

Selbst die in der Mark starke, wie extreme AfD sah gegen diesen Mann kein Land: CDU-Landrat Roger Lewandowski kann das Havelland weitere acht Jahre regieren. Trotz schwieriger Stimmung hat der 59-jährige am Sonntag die Landratswahl in dem westlichen Landkreis gewonnen, der vom boomenden Falkensee bis nach Rathenow an der westlichen Landesgrenze reicht. Mit 53,6 Prozent, gleich im ersten Wahlgang, ohne Stichwahl. Das hat es in dieser Deutlichkeit in Brandenburg schon länger nicht mehr gegeben. Aber wie gelang dieser CDU-Triumph im seit 1990 von der SPD regierten Brandenburg?