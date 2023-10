„Sie haben versucht, mich zum Verstummen zu bringen“ Was eine jüdische Aktivistin in Brandenburg seit dem Terrorangriff der Hamas erlebt

Nach dem Massaker der Terror-Miliz Hamas in Israel wird die Studentin Tanya R. eingeladen, auf einer Solidaritäts-Demonstration in Brandenburg an der Havel zu sprechen. „Ich wollte meiner Trauer Ausdruck verleihen. Aber auch darüber berichten, wie es mir als Jüdin geht und eine Brücke bauen zu Palästinensern, die Angehörige im Gaza-Streifen haben“, sagt sie. Aus Sicherheitsbedenken will sie ihren vollen Namen hier nicht nennen.