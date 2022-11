Spreewald am attraktivsten Zahl der Übernachtungen in Brandenburg steigt deutlich

Brandenburg verzeichnet einen starken Anstieg der Übernachtungen. Zwischen Januar und September zählte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg in Beherbergungsbetrieben 10,8 Millionen Übernachtungen. Das seien 42,2 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, teilte die Behörde am Donnerstag in Potsdam mit. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 gab es demnach 3,5 Prozent weniger Übernachtungen.

Insgesamt verbrachten laut Amt für Statistik 3,5 Millionen Gäste aus dem Inland mit 10,1 Millionen Übernachtungen durchschnittlich 2,9 Tage in Brandenburg. Rund 290.000 Gäste aus dem Ausland verweilten mit 750.000 Übernachtungen im Schnitt 2,6 Tage, und damit etwas weniger.

Dahme-Seenland verzeichnet die höchste Steigerung

Drei Reisegebiete zählten mehr als eine Million Übernachtungen. Prozentual verzeichnete demnach das Dahme-Seenland mit einer knappen Verdopplung der Übernachtungen (plus 93,5 Prozent) gegenüber dem Vorjahreszeitraum die höchste Steigerung. Mit jeweils mehr als einer Million Übernachtungen waren die Reisegebiete Spreewald (1,7 Millionen), Seenland Oder-Spree (1,6 Millionen) sowie Ruppiner Seenland (1,1 Millionen) für Gäste am attraktivsten.

Vor allem in Jugendherbergen seien die Übernachtungszahlen von Januar bis September um mehr als das Doppelte gestiegen (plus 131,7 Prozent). Ende September seien 1536 Beherbergungsstätten mit mindestens zehn Betten und 178 Campingplätze für Urlaubscamping geöffnet gewesen, hieß es. Die durchschnittliche Auslastung der Betten betrug im Jahresverlauf 41,1 Prozent. 2021 hatte sie bei 33,2 Prozent und im gleichen Zeitraum 2019 bei 44,1 Prozent gelegen. (epd)

