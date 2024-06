Statt „Arzttermin“ künftig „Beratungstermin“ Brandenburgs Kassenärzte wollen geschlechtergerechte Sprache verwenden

Brandenburgs Kassenärztliche Vereinigung (KVBB) setzt künftig auf geschlechtergerechte Sprache. Am Rande der Vertreterversammlung der KVBB am Freitag in Potsdam wurde ein Leitfaden für das Gendern präsentiert. Er orientiert sich an einem entsprechenden Papier der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV).