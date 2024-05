Streit um höheren Windkraft-Euro Brandenburg will Abgabe für Gemeinden verdreifachen

Brandenburg will ab 2026 den sogenannten „Windkraft-Euro“ verdreifachen, den Betreiber an die Anrainer-Kommunen zahlen müssen. Die Koalition aus SPD, CDU und Grünen will damit die Akzeptanz für solche Anlagen erhöhen, da der Ausbau erneuerbarer Energien vor Ort immer wieder auf Widerstand stößt. Doch auf einer Anhörung im Wirtschaftsausschuss des Landtages stießen die Pläne am Mittwoch auf deutliche Kritik der Branche und der kommunalen Ebene.